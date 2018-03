Zaterdagavond is op de A6 in de richting van Joure, bij de afslag naar Sint Nicolaasga, een auto over de kop geslagen. De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet duidelijk hoe de persoon eraan toe is.

Door het ongeluk liep het verkeer tussen Lemmer en Joure vertraging op. Rijkswaterstaat heeft de snelweg tijdelijk afgesloten, en die was dan ook later op de avond weer open.