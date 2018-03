Danny Noppert heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de volgende ronde op de German Darts Grand Prix, de tweede Euro Tour van het seizoen. De 27-jarige Noppert was in München in de eerste ronde met 6-3 te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski. Door de overwinning zit de darter uit Joure nu bij de laatste 32 van het toernooi.

De tegenstander van Noppert in de volgende ronde is ook al bekend. Zondagavond neemt hij het op tegen Mensur Suljović uit Servië.