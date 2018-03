Harkemase Boys verliest van Quick Boys door eigen doelpunt

Harkemase Boys heeft zaterdagmiddag op sportpark De Bosk de competitiewedstrijd tegen kampioenskandidaat Quick Boys verloren. De ploeg van trainer Henk Herder kwam een eigen doelpunt in de eerste helft van Jesse Renken niet te boven. Het werd 1-0 voor het team uit Katwijk.

Halverwege de eerste helft kreeg Harkemase Boys een kans via Ezra Schrijver, maar de linksbuiten schoot net voorlangs. Een paar minuten later dacht Berwout Beimers ook een kans te krijgen, maar doelman Jesper Hogedoorn van Quick Boys was net iets eerder bij de bal.

Na een halfuur scoorden de Harrekieten wel, maar aan de verkeerde kant. Renken werkte een voorzet van Kenny Anderson ongelukkig achter ploeggenoot en keeper Erick Jansema.

Dicht bij gelijkmaker

Tien minuten na rust was er opnieuw een hoofdrol voor Renken. Deze keer in positieve zin. De verdediger haalde een inzet van Anderson van de lijn af. In de slotfase was Quick Boys dicht bij een verdubbeling van de voorsprong, maar Kelvin Maynard kopte de bal op de paal. In de blessuretijd was de thuisclub nog dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van Bart de Groot werd gekeerd door Hogedoorn.

Maandag al, komt Harkemase Boys weer in actie. Op tweede paasdag spelen de Harrekieten dan uit tegen Jong FC Twente.

Samenvatting