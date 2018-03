In Menaam is aan de Rypsterdyk een dak van een schuur ingestort. Onder het dak raakte een man bekneld. De man zat met zijn voeten vast, maar is door personeel van de hulpdiensten onder het puin vandaan gehaald. De man was bij kennis en is in de ambulance onderzocht, zo liet de brandweer weten.

Wat de oorzaak van de instorting was, is nog onduidelijk.