Drones boven Waddenzee kunnen dieren van de wijs brengen

Drones boven de Waddenzee kunnen vogels en zeehonden van de wijs brengen. Dat meldt de Waddenvereniging in een reactie op de proef met drones die medicijnen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog moeten brengen. Er is nog lang niet genoeg bekend over de effecten van die drones, zegt de Waddenvereniging.

Bij de proef, die momenteel wordt uitgevoerd, worden die effecten volgens de vereniging nauwlettend in de gaten gehouden.

De drones vliegen buiten het zicht van de dronebestuurders. Dat is uniek, meldt de Waddenvereniging. De provincie en het Rijk hebben daar speciaal ontheffingen voor afgegeven.