Hake niet blij met punt: "Hier schieten we niet veel mee op"

SC Cambuur kwam vrijdagavond tegen FC Volendam niet verder dan een gelijkspel. Daar had trainer René Hake vooraf niet voor getekend. Hij was na afloop dan ook teleurgesteld over het resultaat. Het was alweer de tiende puntendeling van de Leeuwarders dit seizoen.

"Hier schieten we niet veel mee op," zei Hake. De trainer van Cambuur was ook kritisch op middenvelder Daniel Crowley. "We kwamen mooi op voorsprong, maar dan moet je daarna niet zo naïef zijn, zoals Daniel, om weer mensen door de benen te willen spelen rondom de middellijn. Dat strafte Volendam direct af en dan sta je weer te koekeloeren."

Hake zag Crowley een paar minuten later betere dingen doen. Gelukkig had ie daarna een opleving en maakte hij zijn fout goed. Dan ga je wel met 2-1 de rust in, wat op zich een goede stand is voor ons. " Hake vond dat zijn ploeg daarna de 3-1 had moeten maken, maar dat gebeurde niet. Volendam maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker. "Op dat moment laten we hen te makkelijk de voorzet geven en te makkelijk de man voor ons komen. Zo'n moment wordt dan fataal en kost je twee punten."

Kopjes hangen

Het was de eerste keer dat Daniel Crowley scoorde in het Cambuurshirt. Daar was hij blij mee, maar over de wedstrijd was hij niet tevreden. Doelpuntenmaker Xander Houtkoop noemde het twee verloren punten. "We geven de goals te makkelijk weg. Na de 2-2 gingen de kopjes hangen. Je moet elkaar weer oppeppen. De punten zijn hard nodig, we gaan maandag weer vol de strijd aan."