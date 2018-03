Autocoureur Nyck de Vries mogelijk naar Formule 1

Autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga krijgt volgend jaar een plekje in de Formule 1. Tenminste als hij goed genoeg presteert in de Formule 2, waarin hij nu actief is. De directeur van McLaren heeft hem dat toegezegd in een persoonlijk gesprek en het staat volgens De Vries zelf zwart op wit.

Hij moet dan wel zorgen dat hij kampioen wordt of in elk geval sneller is dan collega Lando Norris. Ook die maakt kans op een plek in het McLarenteam. Dat vertelde De Vries vrijdag in het programma Formule 1 Café van Ziggo Sport.