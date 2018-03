Laatste dag voor Leeuwarder café De Ossekop

Het legendarische café De Ossekop sluit na 106 jaar de deuren. Het café is zaterdag voor het laatst open. De kroeg is populair bij oudere Liwwadders, journalisten, middenstanders en amateursporters op zaterdagmiddag. Er wordt geen muziek gedraaid, de kaart is heel beperkt, met alleen droge worst en gehaktballen. Bovendien moet het bier altijd veel schuim hebben.

Vorig jaar is de laatste uitbater, Willem Annee, overleden. Zijn vrouw, Lodi Annee-Eygelaar, wilde er toen niet meer boven wonen, en zette het te koop. Vaste klanten hebben toen een stichting opgericht en het zolang draaiende gehouden met bardiensten, bediening en schoonmaken. Op de laatste dag wordt niets bijzonders gedaan. Met de vaste klanten wordt de voorraad zoveel mogelijk opgemaakt.

Glossy

Bij het 100-jarig bestaan, in 2012, is een glossy over de kroeg verschenen. Met daarin anekdotes over en foto's van de kroeg en de familie Eygelaar, die altijd de eigenaar is geweest. In al die honderd jaar is eigenlijk nooit iets aan het interieur veranderd. Het enige dat is aangepast, is dat er een dames-WC is gekomen.