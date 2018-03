Nieuw bezoekerscentrum bij De Kruidhof in Buitenpost geopend

Het nieuwe bezoekerscentrum bij De Kruidhof in Buitenpost is zaterdag geopend. Het moet niet alleen meer mensen naar de botanische tuin en het IJstijdenmuseum halen, maar wil ook toegangspoort naar de Noardlike Fryske Wâlden zijn. Bezoekers krijgen een beeld van het nationale landschap en worden uitgenodigd om erop uit te gaan om het coulissenlandschap te ontdekken met kruiden, pingoruïnes en houtwallen. Daarnaast is er ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek.

Jaarlijks komen er 20.000 mensen naar De Kruidhof, maar de ambitie is dat het in de komende jaren flink groeit.