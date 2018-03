Actiegroep: "Rechter moet festivals Groene Ster verbieden"

De rechter moet elk festival in het Groene Stergebied bij Leeuwarden verbieden. Dat vindt een actiegroep van omwonenden: Groene Ster Duurzaam. Volgens deze groep zijn de muziekfestivals funest voor de beschermde dieren in het gebied. Als de rechter daarin mee gaat, kan het zomaar zijn dat de festivals PsyFi, Promised Land, Welcome To The Village en Conference of the Birds dit jaar niet doorgaan.

"Er zijn vijftien beschermde diersoorten in het gebied," vertelt Theo van Gelder van de actiegroep Groene Ster Duurzaam. Hij verwacht dat er geen vergunning zal worden afgegeven. "Het gaat niet meer in de Groene Ster." Over geluidsoverlast is te discussiëren, maar over de natuur kun je geen discussie voeren. Volgens hem ligt de bal nu bij de provincie, want die gaat over de natuur. "Voor het publiek vind ik het verdrietig, ze moeten er een andere plek voor gaan zoeken."

De gemeente Leeuwarden laat in een reactie weten dat de festivals rekening houden met de natuur en dat de eisen van een ecologisch adviesbureau worden meegenomen in de vergunningen.