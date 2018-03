De politie heeft zaterdagochtend een 47-jarige man aangehouden bij een brand in zijn woning aan de Bruggelaan in Appelscha. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn eigen huis in brand heeft gestoken. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de woning raakte flink beschadigd.

De bewoner raakte niet gewond, hij maakte een verwarde indruk. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt de zaak.