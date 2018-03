Voorproefje van film Redbad te zien op Comic Con in Utrecht

Op Comic Con komt een deel van de cast van de nieuwe Nederlandse film Redbad. Regisseur Roel Reiné praat over de film. Ook de acteurs Egbert-Jan Weeber en Lisa Smit zijn er. Redbad gaat over de Friese held Radboud (een rol van Gijs Naber), die in de vroege middeleeuwen met behulp van de Vikingen strijd voerde tegen christenen die het geloof met harde hand opdrongen in de lage landen. Bezoekers kunnen een voorproefje zien van de film die op 28 juni uitkomt. Aan de film hebben ook ruim 600 figuranten en 150 paarden meegedaan. Er zijn onder andere opnamen gemaakt bij De Alde Feanen bij Earnewâld.

Liefhebbers van stripboeken, stripverfilmingen, televisieseries, sciencefiction, fantasy en games kunnen dit weekend terecht op de vierde editie van de Dutch Comic Con in Utrecht. Vorig jaar kwamen bijna 32.000 mensen op de beurs af.