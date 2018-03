De Hits fan Doe! Drie dagen lang op Omrop Fryslân radio

Het paasweekeinde bij Omrop Fryslân radio staat in het kader van De Hits fan Doe! Op zaterdag 31 maart, zondag 1 april en maandag 2 april laten we muziek horen uit de jaren 1960, 1970, 1980 en 1990.

In het kader daarvan kijken we ook naar nieuws van vroeger. In 1971 was veel vraag naar antieke Friese stoeltjesklokken. Is daar nu nog belangstelling voor?

"Dit soort klokken zijn nog steeds populair, oude modellen worden gerestaureerd, maar ook nieuwe klokken worden nog altijd in opdracht gebouwd," vertelt Dennis Canrinus, eigenaar van de Jouster Klokkenmakerij. "In de jaren negentig kwam de klad er wat in, met de opkomst van digitale klokken, maar nu merk je dat mensen het weer mooi vinden. Het is natuurlijk een luxeproduct, maar de vraag naar nieuwgemaakte oude klokken komt wel terug." Kostte een klok in 1971 1.800 gulden, nu moet daar zo'n 2.000 tot 2.500 euro voor worden gerekend. "We bouwen alles met de hand, de meubelmaker maakt de kast en de rest doen wij, van het uurwerk tot en met de schilderingen op de wijzerplaat." Naast nieuwe klokken restaureert hij ook oude klokken. Beide doet hij even graag. "Soms staan mensen met de tranen in de ogen als we de klok ophangen."

Gouden Vinylmiddag

Paasmaandag is van 13.00 tot 18.00 uur de Gouden Vinylmiddag op Omrop Fryslân radio. Luisteraars zijn dan van harte welkom met hun eigen platen (singles) uit de jaren '60-'90 in de studio van de Omrop. Speciale gast is Wilfred de Jong, oud-DJ van Radio Aquarius, Radio Caroline en Mi Amigo. Hij neemt zijn vinyl ook mee. De Gouden Vinylmiddag is ook op dagtelevsie te zien.