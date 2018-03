Man in Leeuwarden raakt door zwaard aan vingers gewond

Bij een ruzie in de buurt van het Cambuurstadion in Leeuwarden is zaterdagochtend een man gewond geraakt aan zijn vingers, omdat hij met een zwaard werd geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie zou het gaan om een ruzie in de relationele sfeer. De man die met het zwaard zwaaide, is een Leeuwarder van 28 jaar. Die stond voor zijn eigen huis, aan de Insulindestraat.

Van het slachtoffer zijn geen gegevens bekend. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het zwaard in beslag genomen.

