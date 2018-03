Prijor schiet ONS in de eindfase tegen VVOG naar overwinning

Door een laat doelpunt van Genridge Prijor heeft ONS Sneek vrijdagavond gewonnen van middenmoter VVOG uit Harderwijk. De ploeg van trainer Chris de Wagt had in de eerste helft een comfortabele voorsprong opgebouwd, maar zag die na rust als sneeuw voor de zon verdwijnen. Uiteindelijk stapte de thuisclub toch met een overwinning van het veld. In Sneek werd het 3-2.

ONS Sneek kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van aanvaller Prijor. Amper bijgekomen van die treffer kregen de Sneekers een penalty van scheidsrechter Daan Schaper. Middenvelder Michael Lanting wist hier wel raad mee en schoot vanaf elf meter raak. Even later ging ook aan de andere kant van het veld de bal op de stip. Pernelly Biya maakte voor VVOG de aansluitingstreffer.

Worstelpartij

In de tweede helft zag ONS Sneek dat VVOG weer op gelijke hoogte kwam. Harrie Kersten maakte voor de bezoekers de gelijkmaker. Beide ploegen moesten het in de eindfase elk met tien man doen, want Ale de Boer van ONS Sneek en Jeffrey Snijders van VVOG werden na een worstelpartij met rood weggestuurd.

Toch won ONS Sneek, want een minuut voor tijd was het Prijor met zijn tweede doelpunt van de avond die de winnende goal maakte. VVOG-keeper Frans Koornberg liet na een vrije trap van Lanting de bal los, waarna Prijor er als de kippen bij was om de rebound binnen te werken.

Maandag komt ONS Sneek alweer in actie. Op tweede paasdag spelen de Sneekers dan in en tegen Spijkenisse.