SC Cambuur kan voorsprong niet behouden en speelt gelijk

SC Cambuur is er in eigen huis niet in geslaagd van FC Volendam te winnen. Het team van trainer René Hake kwam vrijdagavond twee keer op voorsprong, maar verliet het veld met één punt. Het werd 2-2 in Leeuwarden.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Na tien minuten mocht Xander Houtkoop aanleggen, maar zijn schot werd van richting veranderd. Een paar minuten later was Houtkoop opnieuw dichtbij, maar de lat stond een openingstreffer in de weg.

Na een half uur konden de thuissupporters in het Cambuurstadion wel juichen. Ook voor Houtkoop geldt dat drie keer scheepsrecht is, want nu vond de linksbuiten met een droge knal wel het net.

Lage schuiver

Lang konden de Leeuwarders hier niet van genieten. Een minuut later zette Rodney Antwi van Volendam de gelijkmaker alweer op het scorebord. Vijf minuten voor rust zette Daniel Crowley Cambuur, met een lage schuiver, voor de tweede keer deze avond op voorsprong.

Vlak na rust was Crowley dichtbij zijn tweede doelpunt, maar de bal werd vlak voor de lijn weggehaald. Volendam kwam in de tweede helft beter in de wedstrijd en kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Invaller Anthony Berensteijn kopte een voorzet van Nick Doodeman binnen.

Maandag komt Cambuur weer in actie. Op tweede paasdag spelen de Leeuwarders thuis tegen FC Eindhoven.

SC Cambuur - FC Volendam 2-2 (2-1). 30. Xander Houtkoop 1-0, 31. Rodney Antwi 1-1, 39. Daniel Crowley 2-1, 75. Anthony Berensteijn 2-2. Gele kaarten: Alvin Daniels (SC Cambuur).

Opstelling SC Cambuur: Cummins; Van Wermeskerken, Van der Laan, Schilder, Teijsse (46. Rosheuvel); Kip (83. Van Kippersluis), Crowley, Boerlage; Daniels (72. Kallon), Barto, Houtkoop.