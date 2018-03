Oud-coureur over schorsing De Jong: "Een klap voor de sport"

Oud-grasbaanracer Dirk Fabriek denkt dat de schorsing van Jannick de Jong gevolgen kan hebben voor de hele grasbaansport. De oud-Jubbegaaster noemt de vierjarige schorsing van de meervoudig Europees en Nederlands kampioen "een klap voor de sport".

In De Jongs bloed is amfetamine aangetroffen. "Wanneer je weet dat je zoiets in je bloed hebt, is het niet verstandig om dan te gaan rijden", zegt Fabriek. Naar aanleiding van de positieve test heeft De Jong in november vorig jaar de schorsing opgelegd gekregen, maar die uitspraak was, tot nu toe, nooit officieel naar buiten gekomen.

Fabriek keek ook alvast vooruit: "Ik denk dat hij uiteindelijk wel graag weer op de motor wil stappen."