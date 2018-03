Eis: anderhalf jaar cel voor verkrachting 15-jarig meisje

Tegen een 25-jarige Oentsjerker is vrijdagmiddag anderhalf jaar cel geëist, voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Dat gebeurde in december vorig jaar, in de buurt van een horecazaak in Hurdegaryp. De twee hadden seks met elkaar, maar het meisje zou verscheidene keren hebben aangegeven dat niet te willen.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De advocaat van de verdachte stelde dat beide betrokkenen hetzelfde hebben meegemaakt, maar het anders hebben beleefd. Het meisje had veel gedronken; de verdachte is volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar. De Oentsjerker zou daarom volgens zijn advocaat veroordeeld moeten worden voor het hebben van geslachtsgemeenschap met een minderjarige, en niet voor een zwaardere verkrachting.

Vijfduizend euro smartengeld

De Officier van Justitie ging hier niet in mee en eiste anderhalf jaar cel, plus een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Het meisje eist daarnaast vijfduizend euro smartengeld, en zevenhonderd euro vergoeding voor de gemaakte kosten.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.