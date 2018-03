Stadskunstenaar Faber op zoek naar sterke dorpsverhalen

Stadskunstenaar van Leeuwarden Jamila Faber is gestart met een nieuw project. Voor dit project gaat ze de provincie in op zoek naar sterke verhalen. "Ik ga langs elf dorpen, op zoek naar bijzondere verhalen van gewone mensen", vertelt ze. De verhalen worden verwerkt tot een album met elf liedjes. Het is de bedoeling, dat het album in september af is. "Dan toer ik langs de dorpen, om te laten zien en horen wat ik met hun verhaal heb gedaan", zegt Jamila.

Studiebol

Het eerste dorp dat Jamila bezoekt is Jellum. Daar zoekt ze restaurant- en café-eigenaar Allard van der Haring op. Allard kent genoeg sterke verhalen en maakt van alles mee in zijn eetcafé Jonker Sikke. Faber heeft al een idee over de insteek voor het liedje. "Het gaat over de hiërarchie aan de bar", vertelt ze. Allard vindt het mooi hoe dat in zijn werk gaat. Hij vertelt over vroeger, toen een vriend van zijn vriendengroep ging studeren. Vanaf toen hoorde hij er niet meer bij, vertelt hij. "Dan ben je een studiebol. De mensen hier werken allemaal met de handen, dat is gewoon zo", zegt Van der Haring. "Na het werk ga je even naar de kroeg, even wat drinken, dat denk ik echt", zegt hij. Thuis gaat Jamila meteen aan het werk en al snel heeft ze een nummer geschreven.

Enthousiasme

Jamila wil de dorpen van een andere kant laten zien. Niet het nieuws of de actualiteit, maar de ziel en het achterste van de tong van de dorpen in de vorm van liedjes. De verhalen die ze verzamelt hoeven geen persoonlijke verhalen te zijn. Het mogen ook legendes of sterke verhalen zijn. Juist de sterke verhalen vindt ze mooi, omdat die met enthousiasme en een beetje overdreven worden verteld. Of de verhalen waar zijn, is niet belangrijk. Het gaat erom dat het verhalen zijn die op verjaardagen of 's avonds aan de bar worden verteld. De verhalen zijn uniek voor het dorp waar ze zijn gebeurd of worden verteld, en tegelijkertijd universeel voor het leven in een dorp, misschien wel voor het leven als mens.

Instrument

De muziek maakt ze zelf en waar nodig met andere muzikanten. De instrumenten die ze gebruikt kunnen variëren van een gitaar of ukelele tot synthesizers en drumcomputers. Welk instrument Jamila kiest, hangt af van de stemming van het verhaal en het liedje.

Dorpen

Jamila wil graag langs bij de dorpen en buurtschappen Earnewâld, Tzummarum, Burum, Pingjum, Aldeboarn, Burdaard, Moddergat, Sondel, Oldeberkoop, Bears, Jellum en Bakkeveen. Een aantal heeft ze inmiddels al bezocht, maar er zijn ook dorpen waar nog geen verteller is gevonden. Mensen die een mooi verhaal weten uit hen omgeving, kunnen kijken op de Facebookpagina Stadskunstenaar LWD. Hier kan het project van Jamila Faber ook worden gevolgd.