Goede Vrijdag: Kruisweg in Drachten en Passion in Leeuwarden

Uit onderzoek blijkt dat zo'n 70 procent van de mensen weet dat op Goede Vrijdag de kruisiging van Christus wordt herdacht. Het is mogelijk dat zoiets niet alleen door het bijbelverhaal zelf komt, maar ook door moderne variaties daarop, zoals The Passion. Wij zagen in Drachten en Leeuwarden hoe daar Goede Vrijdag werd beleefd.

Kruisweg

In Drachten voerde de plaatselijke rooms-katholieke parochie, met pastoor Neeltsje Bouma, voor het eerst Goede Vrijdag met het lopen van een kruisweg. Drachten heeft een moderne kerk en, in tegenstelling tot veel roomse kerken, geen vaste staties.

Staties vormen een soort van stripverhaal waarin het lijden van Christus in wordt verbeeld. Vrijdag werden veertien kunstwerken in de kerk geplaatst. Die werken zijn gemaakt door kunstenaars, kinderen en jongeren en vertellen het verhaal van Goede Vrijdag.

The Passion

Vorig jaar werd The Passion nog in Leeuwarden georganiseerd, met zanger Dwight Dissels als Christus. Dit jaar op Goede Vrijdag was Dissels weer in de hoofdstad en zong opnieuw nummers van toen.

Dat gebeurde in diensten met veel muziek en theater in De Salvator, een evangelisch protestantse gemeente in Leeuwarden. Er waren drie diensten waar bijelkaar meer dan 1.200 mensen op af kwamen.