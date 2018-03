Burgemeester Van der Zwan wil een open coalitie-akkoord

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart moeten niet resulteren in een 'dichtgetimmerd coalitie-akkoord'. Dat vindt burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen. In een bericht aan de nieuwe gemeenteraad geeft Van der Zwan aan dat de kiezer steeds minder betrokken is bij de politiek.

Van der Zwan pleit daarom voor een open coalitie-akkoord, waarbij een aantal belangrijke thema's worden vastgesteld, waar met de gemeenschap over kan worden gesproken.

Thema's

Over een thema als wonen kan volgens Van der Zwan goed worden overlegd met woningcorporaties en plaatselijke belangen. Wanneer het over werkgelegenheid gaat kan met het beroepsonderwijs, ondernemers en Caparis worden gesproken. "Deze samenlevingsgerichte thema's zouden dan de basis kunnen zijn voor een raadsakkoord op hoofdlijnen of een samenlevingsakkoord."

Raadsleden positief

Veel gemeenteraadsleden zijn positief over het voorstel van Van der Zwan. Door verschillende raadsleden wordt bijvoorbeeld gezegd: "Het contact met de samenleving kan zeker beter, want de helft stemt niet", "Prima dat hij meedenkt en een voorzet geeft, maar wij hoeven het niet te doen" en "Betrokkenheid is van groot belang om het vertrouwen in de politiek te herstellen".