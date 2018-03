Piet Paulusma: "Het paasweekend van de winterjas"

Waar we dachten dat we eindelijk richting de lente gingen, moeten we toch de winterjas, sjaal en muts nog niet opbergen. Het paasweekend lijkt namelijk koud en nat te worden. Volgens weerman Piet Paulusma zullen de temperaturen dit weekend overdag niet boven de 10 graden komen. 's Nachts kan het kwik zelfs onder het nulpunt duiken.

En als dat nog niet genoeg is, denkt Paulusma dat het zal regenen en kan er op paaszondag zelfs sneeuw vallen in het Waddengebied! "Het wordt het paasweekend van de winterjas", zo zegt onze weerman. Toch laat de zon zich ook zien, dus het zoeken van paaseieren met de kinderen kan gelukkig tussen de buien door. Wel warm aankleden natuurlijk en de handschoenen ook maar aan.

En houd moed, want na paasmaandag gaan de temperaturen weer omhoog. Zullen we dan uiteindelijk toch lenteweer krijgen?