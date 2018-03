Zieke Vlap nog onzeker voor uitwedstrijd tegen Heracles

Michel Vlap en Dave Bulthuis zijn de enige vraagtekens dit weekend in de selectie van SC Heerenveen. Voor de wedstrijd zondag, tegen Heracles Almelo, het is nog niet zeker of Vlap mee kan doen, omdat hij deze week ziek is geworden.

Vlap was opgeroepen voor Jong Oranje en ging ook mee naar Andorra, maar speelde door griep niet mee. Bulthuis speelde deze week voor het eerst sinds vier weken weer mee bij de beloften, maar trainer Jurgen Streppel weet nog niet of de verdediger weer bij de selectie zal zitten.

Heracles Almelo-uit is een belangrijk duel voor Heerenveen in de strijd om de play-offs. De Almeloërs staan nu negende en hebben een punt meer dan Heerenveen, dat tiende staat. Plaats acht geeft recht op deelname aan de play-offs.

Opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Høegh, Pierie, Woudenberg; Schaars, Thorsby, Kobayashi; Ødegaard, Ghoochannejhad en Zeneli.