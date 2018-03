VIDEO: Zo ziet een dag van SC Cambuur-trainer Hake eruit

Bijna twee maanden is René Hake nu trainer van SC Cambuur. Hij en de club staan aan de vooravond van een belangrijke periode. In de komende wedstrijden moet door de Leeuwarders deelname aan de play-offs veiliggesteld worden. Reden genoeg een dag met de 46-jarige Drent mee te lopen.

Hoe kijkt Hake terug op zijn beginperiode in Leeuwarden en wat verwacht hij van de rest van het seizoen? Daarnaast gaat hij ook nog op andere zaken in. Hoe bereidt hij zich, samen met de andere leden van de technische staf, voor op een wedstrijddag? Wat vindt hij van de samenwerking met zijn assistenten Sipke Hulshoff en Jan Bruin? En is Hake al in de binnenstad van Leeuwarden geweest?