KNVB helpt VV Heerenveen bij ontwikkeling vrouwenvoetbal

VV Heerenveen is door de KNVB geselecteerd voor een programma van de bond om vrouwenvoetbal binnen de vereniging te ontwikkelen. De KNVB had clubs gevraagd zich daarvoor aan te melden. Na een selectieprocedure is de zondaghoofdklasser uit Heerenveen met nog 29 andere clubs uitgekozen.

De club gaat de komende jaren aan de slag vrouwenvoetbal binnen de vereniging een stevigere positie te geven. Experts, procesbegeleiders en medewerkers van de KNVB zullen daarbij helpen. Het is ook de bedoeling dat andere clubs gestimuleerd worden meer werk te maken van vrouwenvoetbal.