Vrijwilligers kunnen zich gratis op maat laten bijspijkeren

Mensen uit Fryslân die vrijwilligerswerk doen, kunnen bij de Vrijwilligers Academie Fryslân gratis een training of workshop volgen. De provincie heeft daar vouchers voor beschikbaar gesteld. Vrijwilligers kunnen een training of workshop doen die aansluit bij het werk dat ze doen. Bijvoorbeeld een EHBO-training.

De regeling bestaat nu een half jaar. Ruim 450 mensen hebben hier al gebruik van gemaakt, maar er ligt nog geld op de plank voor nog eens 350 mensen.

Op de website van Vrijwilligers Academie Fryslân is meer informatie te vinden over welke trainingen of workshops er bij de academie zijn te volgen.