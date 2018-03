Celstraf geëist tegen asielzoeker vanwege huiselijk geweld

Tegen een 44-jarige Iraakse asielzoeker uit Burgum is vier maanden cel geëist, omdat hij zijn vrouw en kinderen zou hebben mishandeld. Het gezin woont 2,5 jaar in Nederland. De vrouw heeft eind vorig jaar aangifte gedaan tegen haar man. Die zou haar al sinds het begin van hun huwelijk mishandelen en later ook de kinderen.

De man ontkent. Volgens hem gaat het om een complot en hebben anderen zijn vrouw tegen hem opgezet. Justitie gelooft daar niets van en zegt dat er voldoende bewijs is. Naast de celstraf eist justitie ook een contactverbod. De rechter doet over twee weken uitspraak.