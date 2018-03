Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft bij het challengertoernooi in het Franse St. Brieuc de finale gehaald. Samen met zijn Oostenrijkse tennispartner Tristan-Samuel Weissborn won hij in 6-4 en 6-3 van de broers Ratiwatana uit Thailand.

Arends en Weissborn speelden een knappe partij. Ze kregen in twee sets in totaal maar één breekpunt tegen. Zelf pakten ze drie keer een break op de opslag van de tegenstander. Zaterdag staat de finale op het programma. De tegenstander is nog niet bekend.