OoststellingwerfsBelang wil twee wethouders

OoststellingwerfsBelang wil in een nieuw college twee wethouders. Volgens de partij doet dat recht aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De grootste fractie heeft nu zeven zetels, vier meer dan de PvdA, de VVD en het CDA. OoststellingwerfsBelang neemt de leiding tijdens de onderhandelingen voor een nieuw college.

Er komen eerst gesprekken met alle partijen onder leiding van een externe informateur. Dat is Lute Pen uit Dronryp. Pen was onder andere zeventien jaar wethouder in de voormalige gemeente Menameradiel. OoststellingwerfsBelang wil dat er in mei een nieuw college is.