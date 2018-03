Talentuin en Talenpaviljoen geopend in Leeuwarden

In Leeuwarden zijn vrijdagmiddag de Talentuin en het Talenpaviljoen geopend. Beide zijn onderdeel van een van de meest prominente projecten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad: Lân fan taal. Lân fan taal viert de taal. De Talentuin is een audio-avontuur in de Prinsentuin. In het Talenpaviljoen MeM kun je koffiedrinken en wordt er een beroep gedaan op de zintuigen, om aan een drankje te komen. Beide zijn bedoeld om mensen te verrassen met taal in allerhande verschijningsvormen.

De Omrop bij Lân fan taal

Omrop Fryslân is dit jaar met meerdere projecten aanwezig in de Talentuin van Lân fan taal. In Paviljoen Liwwadders van het HCL zijn de Omrop-filmpjes met Friezen buiten Fryslân te zien en DNA-filmpjes met kinderen uit het schooltelevisieprogramma Tsjek. Paviljoen MeM van de Afûk is elke zaterdag de locatie voor de live-uitzending van het programma Op & Ut. En op vijftien zaterdagen is de Omrop ook aanwezig in de Talentuin met de SkoalScrabbleBattle van Tsjek.