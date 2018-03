Blote GHB-gebruiker van het balkon gehaald in Leeuwarden

Een 48-jarige man is donderdagavond in Leeuwarden opgepakt omdat hij in zijn blootje op een balkon stond. De politie heeft de man van het balkon gehaald. Hij bleek onder invloed van de drugs GHB. Hij is daarop meegenomen naar het politiebureau.

Voor de politieauto springen

Ook op andere plaatsen in Leeuwarden had de politie het druk met mensen die onder invloed waren van drank en drugs. Zo moest een 37-jarige vrouw met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht nadat ze teveel drugs had gebruikt. Ook zij had teveel GHB gebruikt. De vrouw viel in de loop van de avond mensen op straat lastig. Toen de politie haar wilde aanhouden, ging ze voor de wielen van de politieauto liggen en wilde daar niet meer vandaan komen. Het is de agenten uiteindelijk gelukt haar op te pakken en in de ambulance te krijgen.

Verder werd een 40-jarige man uit Drenthe aangehouden vanwege openbare dronkenschap. Hij kreeg een proces-verbaal en nazorg.