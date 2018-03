Grasbaanracer Jannick de Jong vier jaar geschorst om doping

Meervoudig Europees en Nederlands kampioen grasbaanracen, Jannick de Jong (30) uit Gorredijk, heeft in november vorig jaar een schorsing van vier jaar gekregen omdat er bij een dopingcontrole amfetamine in zijn bloed is gevonden. Dat blijkt uit een uitspraak van de tuchtcommissie van het Instituut Sport Rechtspraak, die in handen is van Omrop Fryslân. De uitspraak is tot nu toe nooit officieel naar buiten gebracht. De Jong is in beroep gegaan tegen de schorsing. Hij wacht nu op de uitspraak daarvan.

Eerdere cannabis-schorsing

Op 30 april deed De Jong mee aan het Open Nederlands Kampioenschap in Eenrum. Bij een dopingcontrole werd de amfetamine aangetroffen in zijn bloed. En dat is een verboden middel. De zaak kwam voor bij de tuchtcommissie van het instituut voor sportrechtspraak. Dat heeft hem de schorsing van vier jaar opgelegd: Twee jaar voor deze overtreding, en twee jaar omdat er eerder ook al eens cannabis in zijn bloed is aangetroffen.

Per ongeluk

De Jong zou de amfetamine niet hebben gebruikt om beter te presteren, maar zou de drugs op Koningsdag per ongeluk binnen hebben gekregen. De tuchtcommissie vindt dat De Jong beter had moeten opletten.

Hoger beroep

De Jong is nu in afwachting van het hoger beroep. Hij is strijdvaardig. Als hij geen gelijk krijgt bij de tuchtcommissie, dan zit hij zijn schorsing uit en maakt hij daarna een comeback op de motor.