Nieuwe pomp maakt land bij Reduzum geschikt voor weidevogels

Weidevogels tussen Reduzum en Idaerd kunnen voortaan terecht in een nieuw, plas-drasland dat er met behulp van de lokale kerk is gekomen. De vogelwacht en de kerk werken hiervoor samen met boer Jehannnes de Groot. De hervormde kerk Reduzum, Idaerd, Friens heeft de helft betaald van een nieuwe, verrijdbare irrigatiepomp van de lokale vogelwacht. Die had zelf onvoldoende geld daarvoor en de kerk heeft een fonds, waaruit lokale initiatieven worden gesteund.

De kerk wil met het fonds boeren, die land van de kerk pachten, inspireren om meer te doen voor weidevogels. Al is die keuze altijd aan de boer zelf.