Minority SafePack over miljoen handtekeningen heen

Het Europees burgerinitiatief Minority SafePack voor minderheidstalen lijkt op een succes af te stevenen. Organisator FUEN uit Duitsland laat in een persverklaring weten, dat tot vrijdagmorgen aan toe 1.046.690 mensen hun handtekening hebben gezet. Dat is zo'n vier procent meer dan het vereiste minimum van 1 miljoen handtekeningen. Het doel van het Minority SafePack is, om het onderwerp minderheidstalen op de politieke agenda te krijgen van het Europees Parlement en de Europese Commissie. Als er meer dan een miljoen geldige handtekeningen zijn, is de Europese Unie verplicht om het voorstel in behandeling te nemen.

Steun

De meeste handtekeningen voor het Minority SafePack komen uit landen als Hongarije, Roemenië, Letland, Litouwen, Slowakije en Spanje. In het noorden en westen van Europa was de steun voor het initiatief veel kleiner. In Nederland zijn bijvoorbeeld maar zo'n 3.000 handtekeningen verzameld en in Ierland nog geen 300. In Nederland werd de actie voor het Minority SafePack gesteund door de provincies Fryslân en Drenthe en door organisaties als de Ried fan de Fryske Beweging en het Europeesk Buro foar Lytse Talen.

Handtekeningen zetten voor het Minority SafePack kan nog steeds, want het burgerinitiatief loopt tot en met dinsdag 3 april. Op woensdag 4 april zal FUEN bekendmaken hoeveel handtekeningen er in totaal zijn verzameld. Die handtekeningen worden aansluitend nog wel op echtheid gecontroleerd door de lidstaten van de Europese Unie.