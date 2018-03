Grootste partij SDW gepasseerd door VVD als formatieleider

Ook al is Sociaal Duurzaam Weststellingwerf de grootste geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen, de partij zal de coalitieonderhandelingen niet leiden. De andere partijen willen dat de VVD de leiding neemt bij de eerste gesprekken, zo werd donderdagavond duidelijk. De VVD redeneert dat SDW dan wel de grootste is, maar niet de winnaar van de verkiezingen.

Sociaal Duurzaam Weststellingwerf is ontstaan uit de PvdA, Weststellingwerf Natuurlijk en Vrijheid Voor Allen. De VVD maakte een vergelijking met vier jaar geleden. Toen hadden de drie partijen samen meer stemmen dan de SDW nu. "Bijna 1100 stemmen minder bij een hogere opkomst, de VVD heeft 231 stemmen gewonnen", aldus VVD'er Roelof Theun Hoen over de behaalde resultaten tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Onder andere het CDA ging mee in die redenering.

SDW zal wel als eerste aan tafel bij de VVD, om te praten over het nieuw te vormen college.