Miljoenen euro's subsidie aangevraagd voor 45 Friese kerken

De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland heeft voor 64 kerken subsidie aangevraagd bij het Rijk. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro. Voor Fryslân is het meest subsidie aangevraagd, namelijk voor 45 monumentale kerken, kerktorens en begraafplaatsen. Onder andere voor de terpkerk van Akkrum, de Grote Kerk in Drachten, de Jacobikerk in Wommels en de Hobbe van Baerdt Tsjerke in Joure. De Stichting heeft ook subsidies aangevraagd voor kerken in Groningen, Drenthe en Noord-Holland.

De eigenaars moeten zelf ook een bijdrage leveren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt uiterlijk in september bekend welke kerken geld krijgen en hoeveel.