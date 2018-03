'Vrouwelijke' gemeenteraad Heerenveen geïnstalleerd

De gemeenteraad van Heerenveen bestaat nu officieel voor de helft uit vrouwen. De installatie vond plaats in een volle raadzaal. In totaal zijn 15 van de 31 raadsleden vrouw. Burgemeester Tjeerd van der Zwan is enthousiast over de nieuwe man-vrouw verhouding. "Er ontstaat een bredere blik op veel zaken met een andere invalshoeken. Het wordt diverser en dat is alleen maar goed."

Allochtonen

De vrouwelijke gemeenteraadsleden zeggen het super te vinden dat er zoveel vrouwen zijn, maar toch is de situatie nog niet perfect. Gerrie Rozema van GroenLinks daarover: "Er zitten bijvoorbeeld geen allochtonen in de gemeenteraad, dus een echte afspiegeling zijn we nog niet."