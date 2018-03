Beloften SC Cambuur naar halve finale beker

Met een gelijkspel tegen Jong NEC heeft Jong SC Cambuur zich donderdag geplaatst voor de halve finale van de bekercompetitie. De Leeuwarders kwamen in de eerste helft van de thuiswedstrijd op 1-0 achterstand, maar wisten terug te komen in de tweede helft. Tyrone Conraad maakte daar met een mooi schot 1-1 van.

De halve finale wordt een Friese derby, want dan treft Jong SC Cambuur als tegenstander Jong SC Heerenveen. Die wedstrijd wordt komende dinsdagavond gespeeld in het Cambuur Stadion in Leeuwarden.