Fryslân werkt samen met noodlijdende provincie Zeeland

De provincies Fryslân en Zeeland gaan intensiever met elkaar samenwerken. Dat zegt commissaris van de Koning Arno Brok. Zeeland verkeert op dit moment in financieel zwaar weer. Alle provincies hebben eerder al toegezegd geld aan Zeeland te geven. Fryslân geeft 1,5 miljoen Euro.

Brok wil verder met Zeeland kijken of ze pilot kunnen zijn voor het ministerie van Binnenlandse Zaken bij bepaalde vraagstukken. Nu moet vaak nog toestemming worden gevraagd in Den Haag, maar Brok wil kijken of Zeeland en Fryslân zaken ook zonder die toestemming mogen regelen. Voor de zomer moet er meer duidelijkheid over komen.