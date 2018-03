Binnen half jaar beginnen met rap internet in buitengebieden

Kabelnoord begint binnen een half jaar met de aanleg van snel internet in de buitengebieden van Fryslân. Binnen drie jaar moet in ieder geval 90 procent van de huishoudens in de buitengebieden over snel internet beschikken. Het gaat dan om zo'n 20.000 aansluitingen. Om dit mogelijk te maken krijgt Kabelnoord een lening van 35 miljoen euro van de provincie en 57 miljoen euro van de BNG Bank en de ABN AMRO Bank.

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel komen als eerste aan bod. Nog voor de bouwvak wordt begonnen met de werkzaamheden.