Kuikentjes weggehaald uit etalage Wolvega

Levende kuikentjes, die in de etalage waren te zien bij een elektronicawinkel in Wolvega, zijn weggehaald. Dit is volgens het Comité Dierennoodhulp op hun aandringen gedaan. Ze hadden er een brandbrief over gestuurd naar het hoofdkantoor.

De kuikentjes stonden in de etalage als paasattractie. De eigenaar van de winkel zegt dat de dieren terug zijn naar waar ze vandaan komen, en dat ze daar kunnen scharrelen tot ze van ouderdom komen te overlijden. Het hoofdkantoor van de elektronicawinkel heeft laten weten dat ze levende dieren in de winkels niet wenselijk vinden.