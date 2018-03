Smallingerland kiest voor Ton Baas als informateur

Ton Baas gaat gesprekken voor een nieuwe coalitie in de gemeente Smallingerland begeleiden. ELP, de grote winnaar van de verkiezingen in die gemeente, heeft zaterdag met alle fracties gesproken. Naar aanleiding van die eerste verkenning is gekozen voor VVD-er Baas als informateur.

De volgende stap is volgende week woensdag. Dan zijn alle fracties uitgenodigd voor een bijeenkomst. Aan de partijen wordt gevraagd hoe ze tegen de verkiezingsuitslag aankijken, en welke boodschap ze mee willen geven aan de informateur.