Herdenking in Cornwerd voor dichter Obe Postma

In Cornwerd is donderdag een speciale herdenking voor dichter Obe Postma gehouden. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Postma is geboren. Ter ere daarvan heeft commissaris van de Koning Arno Brok een bloemstuk bij het graf van Postma gelegd bij de Sint Bonifatiuskerk in Cornwerd. Directeur Bert Looper van Tresoar droeg voor uit het werk van Postma. Obe Postma is geboren in Cornwerd en heeft veel geschreven over het Friese land en hun inwoners door de tijd heen. Op zijn grafsteen is te lezen: ''Dichter fan 't Fryske lân.''

Obe Postmadagen

Op 6,7 en 8 april zijn de Obe Postmadagen. Daar wordt dan onder andere een nieuw boek gepresenteerd, een wandeling georganiseerd en een concert gehouden. Meer informatie daarover is te vinden op de website obepostma.nl.