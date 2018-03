Verpieterd pakhuis Noorderhaven Harlingen opgeknapt

Het oude pakhuis aan de Noorderhaven in Harlingen is weer geopend na een ingrijpende opknapbeurt. Acht jaar lang stond het monumentale gebouw uit 1657 leeg en raakte het in een ellendige toestand. Met behulp van fondsen en de provincie zijn er appartementen gebouwd en is er een bedrijfsruimte gemaakt.

Het ontwerp is gemaakt door architect Thijs Bennebroek van Vereniging Hendrick de Keyser. Hij is afgestudeerd op de renovatie van het gebouw. Voorheen was op de begane grond een oud wijnpakhuis. Op de andere etages werd graan opgeslagen.