Huurder Bonnemahuis wil eigenaar voor rechter slepen

De huurder van het monumentale Bonnemahuis in Hurdegaryp wil de eigenaar van de villa, vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam, voor de rechtbank dagen vanwege achterstallig onderhoud. Volgens huurder Jos Risseeuw heeft het oude woonhuis van de bekende architect Abe Bonnema teveel mankementen. Er zitten bijvoorbeeld scheuren in de marmeren terrassen, en het zuidelijke balkon heeft te lijden van betonrot. Voor de tuin van het Rijksmonument moet volgens Risseeuw hoognodig een nieuw plan worden gemaakt, want verschillende bomen uit het originele ontwerp zijn er slecht aan toe of zelfs al omgevallen.

Risseeuw vraagt vereniging Hendrick de Keyser al een paar jaar om de verschillende problemen op te lossen. Omdat ook overleg over het onderhoud van de villa in Hurdegaryp niet heeft geholpen, heeft Risseeuw vereniging Hendrick de Keyser met een dagvaarding opgeroepen om de verschillende mankementen zo snel mogelijk te verhelpen. In het geval dat Hendrick de Keyser dat niet wil of doet, zou de vereniging een symbolische dwangsom van 50 euro per dag moeten betalen.

De villa in Hurdegaryp is van het jaar 1962 en geldt als een belangrijk voorbeeld van moderne architectuur. De tuin, het ontwerp van Mien Ruis, is een belangrijk onderdeel van het complex.