Poëtische aardappelen uit Malta weer terug op Friese bodem

De Maltese aardappelen zijn weer terug in Nederland. Het gaat om de eerste oogst van het jaar 2018. Het bijzondere is dat het gaat om de poters die vorige herfst in Het Bildt van het land zijn gehaald en toen naar Malta zijn gebracht. Nu zijn ze dus weer terug in Fryslân. Malta is samen met Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa, en de aardappelenwissel is onderdeel van een gemeenschappelijk cultureel project, Poetic Potatoes.

Gedichten

De eerste Maltezer aardappelen kwamen donderdagochtend aan bij het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker. Daar stond een delegatie met onder andere de ambassadeur van Malta ze op te wachten. Een Maltees gedicht was in vier talen (Maltees, Engels, Nederlands en Bildts) aan de jute aardappelzakken vastgemaakt.

Het idee van Poetic Potatoes is dat pootaardappelen sinds 2014 met een Fries gedicht naar Malta worden gebracht. De daar verbouwde Maltezers worden met een Maltees gedicht in de handel gebracht. De speciaal verpakte aardappelen die donderdag naar Franeker werden gebracht, zijn ongeveer een maand lang te krijgen bij geselecteerde supermarkten.

Het is het laatste project van Poetic Potatoes voor het Culturele-Hoofdstadproject Potatoes Go Wild.