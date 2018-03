Omrop TIP: Friese Matthäus Passion

Voor het eerst is de Matthäus Passion vertaald naar het Fries, en voert het Noord Nederlands Orkest het stuk op. Bij Omrop Fryslân is op zaterdag 31 maart de Matthäus passion van Bach vanaf 18.00 te beluisteren op de radio. Een dag later, op zondag 1 april, is om 17.00 uur te zien op televisie hoe de voorbereidingen en de eerste uitvoering verliep.

Het Noord Nederlands Orkest grijpt LF2018 aan om vaker in Fryslân te spelen. In lijn met de Matthäustraditie brengt het NNO de Matthäuspassie van Bach in het Fries. De Duitse tekst is in opdracht van het NNO vertaald door componist en tekstschrijver Peter Sijbenga.

Op de radio

Omrop Fryslân was bij de uitvoering op 24 maart in de Grote Kerk in Harlingen en registreerde daar de Friese passion van Bach. Wilt u meelezen tijdens de uitzending? Klik hier voor het tekstboekje van de Friese Matthäus Passion.

Friese Matthäus Passion is op zaterdag 31 maart om 18.00 uur te beluisteren bij Omrop Fryslân op de radio (92.2 FM).

Fryslân DOK

Kun je zo'n monumentaal werk als de Matthäus Passion van Bach zonder straf van het Duits naar het Fries vertalen zonder het te schaden? En wat gebeurt er als je internationale solisten laat zingen in een taal die hun vreemd is? Fryslân DOK volgt de voorbereidingen en is bij een van de uitvoeringen.

De Fryslân DOK documentaire 'Fryske Matthäus Passion' is op zondag 1 april om 17.00 en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân te bekijken.