VIDEO: Grytz en Grize coveren 'As it jo wil is'

Grytz en Grize heeft het nummer 'As it jo wil is' gecoverd van Gerrit Breteler voor de muziekrubriek. In de muziekrubriek van Omrop Fryslân daagt presentator en zanger Raynaud Ritsma Friese artiesten uit. Ze krijgen als opdracht een liedje uit de Fryske Top 100 te coveren. Een liedje dat ver van hun stijl af staat. Met als doel: nieuwe nummers creëren en een andere blik op Friese nummers.

Leonard Cohen in het Fries

Gerrit Breteler heeft in 2009 het nummer 'If it be your will' van Leonard Cohen gecoverd. Dit was in het kader van het project Leonard Cohen in het Fries. Breteler was gevraagd voor het project, en toen was dit het nummer dat overbleef. ''Ik denk dat het een moeilijk nummer is om te coveren door de religieuze aspecten. Dus toen hebben ze gedacht: dat kan Gerrit wel!'' En het is hem ook gelukt. Het nummer staat al jaren in de Fryske Top 100.

Friese context

''Ik heb wel geprobeerd om het nummer wat meer Fries te maken. Niet alleen met de taal, maar ook met de metaforen.'' Als voorbeeld vertelt hij dat Cohen het heeft over bergen in zijn nummer. ''Wij hebben in Fryslân geen bergen. Dus daarom heb ik er van gemaakt: Als het uw hand is, de wijsheid nu, van het zoekgeraakte strand, dan zing ik voor u. Op deze manier hoop ik dat het nummer dichterbij de Friezen komt.''

Crematoriumkrakers

Breteler vertelt dat de nummers die hij zingt voor een bepaald publiek zijn. ''Het zijn eigenlijk crematoriumkrakers. Daar worden ze heel veel gedraaid, en mij wordt ook gevraagd om te zingen bij diensten.'' Hij zegt dat mensen in deze tijd van ontkerkelijking troost zoeken in zijn nummers, en dat is voor hem erg bijzonder.