Grensrechter Erwin Zeinstra mag weer naar het WK voetbal

Grensrechter Erwin Zeinstra uit Dronryp is komende zomer weer actief op het wereldkampioen voetbal. Wereldvoetbalbond FIFA heeft donderdagmiddag de definitieve lijst bekendgemaakt van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die op het toernooi in Rusland in actie komen. Het is voor de tweede keer dat de Dronrypster op het WK gaat vlaggen. Ook in 2014 in Brazilië was Zeinstra erbij. Halverwege juni begint het WK in Rusland.

Laatste keer

Het is wel de laatste keer voor Zeinstra dat hij grensrechter is op het WK. Het is voor hun team, met daarin ook scheidsrechter Björn Kuipers en de andere grensrechter Sander van Roekel, in verband met hun leeftijd, niet mogelijk om op nog een eindtoernooi aanwezig te zijn.

Nieuw hoogtepunt

Het is voor Zeinstra een nieuw hoogtepunt in zijn carrière als grensrechter. In 2012 en 2016 waren ze bij het EK voetbal, en in 2014 bij het WK. Ook leidden de mannen nog wedstrijden op de Confederations Cup en finales van de Champions League en Europa Leage.