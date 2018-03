Lutz Jacobi wordt nieuwe directeur Waddenvereniging

Lutz Jacobi wordt de nieuwe directeur van de Waddenvereniging. De oud-politica begint op 1 mei aan haar nieuwe functie. Jacobi heeft in de tijd dat ze in Den Haag in de Tweede Kamer zat de bijnaam 'Waddenkoningin' gekregen. Ze maakte voor elke periode dat ze in de Kamer zat een Waddenpuntenplan met de belangrijkste punten voor de komende jaren. Ze is fel tegenstander van boringen naar gas en zout.

"Onvermoeibaar"

"Een onvermoeibare en verbindende strijder voor het wad, los van politieke kleur", dat zegt voorzitter van de Waddenvereniging Kim van Nieuwaal over de nieuwe directeur. "We zullen haar vaardigheden en netwerk goed kunnen gebruiken bij het nadenken over de nieuwe beheerautoriteit die er gaat komen. Bovenal zijn we blij dat we met Jacobi iemand hebben gevonden, die weet uit te dragen dat het wad van heel Nederland is."

"Geweldig"

Lutz Jacobi is geboren in Katlijk. In 2006 kwam ze voor de PvdA in de Tweede Kamer. Jacobi: "Ik vind het geweldig dat ik me nu als directeur van de Waddenvereniging met een bevlogen team én samen met bewoners, ondernemers en liefhebbers mag gaan inzetten voor het gebied dat me zo nauw aan het hart ligt."

De Waddenvereniging zet zich in voor de rust, ruimte en ruige natuur van Werelderfgoed Waddenzee. De vereniging heeft 35.000 leden en donateurs, die opkomen voor de belangen van het gebied.

Jacobi is ook fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Leeuwarden. Ze was lijsttrekker voor de partij tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in november van vorig jaar.